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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حنفي جبالي يحذر النواب: هناك ضوابط للحديث في الجلسة العامة أرجو قراءة اللائحة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب  اليوم ،تحذيرا من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للنواب بسبب الخروج عن سياق الجلسة والمخصصة لمناقشة عددا من مشروعات القوانين والحديث عن المشكلات التى واجهت بعض المتقدمين لمسابقة المعلمين.

ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي أعضاء الكلمات للنواب ،وقال:هناك محددات لإدارة الجلسة وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وانا من يدير الجلسة وارجو الالتزام بهذه الضوابط ،وهناك معايير معينة فى طلب الكلمة ومن لهم مشاكل فى محافظتهم لايمكن الخروج عن الجدول المحدد للحديث عنها .

 

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه لأحد النواب والذى غادر الجلسة غاضبا من عدم الحصول على الكلمة قائلا :لقد حرمت من نعمة كبيرة وهى التواجد فى القاعة والمشاركة فى مناقشات مشروعات القوانين وعليك أن تقرأ الدستور المصري واللائحة .

وشهدت الجلسة العامة، اليوم ، مناقشات واسعة حول مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج.

وانتقد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، المقدم من الحكومة.لافتا إلي أن  القانون تم عرضه  ثلاث مرات ولم يؤت ثماره بعد"، ولم  يحقق الحصيلة المرجوة منه".

وانتقد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الشؤون الصحية  بمجلس النواب  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقديم تيسيرات للمصريين في الخارج.

وقال النائب  الدكتور محمد الوحش خلال الجلسة العامة :"مضطر أقول موافق علشان عندي مصريين مسجلين على السيستم لكن الحقيقة القانون به العديد من التشوهات الخلقية".

و انتقد التمييز بين المصري المقيم في دول الاتحاد الأوربي والأخر المقيم في الدول العربية.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا : "المفاضلة بين المقيم في الدول العربية والاتحاد الاوربي مرتبط باتفافية زيرو جمارك مع الاتحاد الأوربي يدفع الضرائب فقط".
وأوضح الوزير "الفلوس اللي دخلت 463 مليون دولار وفي موافقات منتظرة أخرى".

أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن  مشروع قانون  التيسيرات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج،والذى أنتهي العمل به حقق نصف مليار دولار.

وأستطرد النائب ياسر عمر قائلا :اللي حصل إن المصريين كالعادة استغلوا ثغرة في القانون عاملينها علشان نخدمنهم ياخد الموافقة الاستيرادية وتكون معاه صالحة خمس سنوات".

المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروعات القوانين مسابقة المعلمين قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب النواب

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