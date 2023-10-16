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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم العالمي للغذاء.. 11.7٪ زيادة في إنتاج الفاكهة المصرية خلال 2021/ 2022

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء الذي يحتفل به العـــالم يوم 16 أكتوبر من كل عــام وهو اليوم الموافــق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وتم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2023 " المياه الحياة .. المياه هي الغذاء ". 

وفى ظل الظروف المناخية الحالية نـجـد أن المياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض فهى تغطى معظم سطحه وتشكل أكثر من 50% من جسم الإنسان وتنتج كل الأغذية المتوفرة لحياة الإنسان وقد بلغت حصة مصر من المياه العذبة 55.5 مليار م3 . 

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مؤشرات جمهورية مصر العربية:
        ـ بلـغ إنتـاج الحبــــوب 23.4 مليون طـــن عـام (2021/2022) مقـابل 23.0 مليون طن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 1.4%.
   ـ بلـغ متوسـط نصيب الفرد من انتاج الحبوب 296.6 كجـم عــــام (2021/2022) مقابل 291.9 كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6%.
 ـ بلـغ إنتــاج القــمح 9.6 ملـيون طـن عام (2021/2022) مقـابـل 9.8 مليـون طـن عام (2020/2021) بنسـبة انخفاض قدرها 2.2 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 2.2%.
 ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 165.0كجم عام (2021/2022) مقابل 168.8كجم عام) 2020/2021 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.3%. 
ـ بلــغ إنتـاج الأرز 4.3 مليـــون طــن عـــام (2021 / 2022) مقـابــل 4.2 ملـيــون طــن عـام ( 2020/2021 ) بنســبة زيادة قـدرهـا 1.4% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعـــة بالأرز بنسبــة 4.0% خلال هذا العام. 
ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 28.7 كجم عام (2021/2022)  مقابل 28.3 كجم عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.4%.
بلغ إنتـاج الخضروات 23.3 مليـون طـن عـام (2021/ 2022) مقـابل 21.3 مليـون طـن عام (2020 / 2021) بنسبــة زيــادة قدرهـا 9.0٪ كما بلــغ متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات 80.7 كجـم عـام ) 2021 / 2022 (  مقــابــل 74.0 كجــم عام ( 2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرها 9.1% .
 ـ بلغ إنتاج الفاكهة 12.99 مليــون طـن عام (2021/2022) مقابل 11٫63 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبـة زيادة   قدرها 11.7٪كمــا بـلــغ متوســط نصيب الفـــرد من الفاكهة 65.6 كــجم عام (2021 / 2022) مقابـل 58.7 كجـم عـام (2020/ 2021) بنسبة  زيادة قدرها 11.8%

• مؤشرات عالمية
ـ بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫82 مليار طـن عام (2021/2022) مقـابـل 2٫78 مليـار طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3%.
ـ بلــغ متوســط نصيب الفـــرد مـن الحبـــوب 151.5 كجـــم عام (2021/2022) مقابل 149.6كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3 %.
 ـ بلــغ إنتـاج القمــح 778٫3 مليــون طن عـام (2021/ 2022) مقابل 775٫3 مليـون طـن عـام (2020/2021) بنسبة زيــادة قدرها 0.4٪.
ـ بلــغ متوســط نصيـــب الفـــرد مـن القمــح 67.7 كجـــــم عام (2021/2022) مقابل 67.4كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 0.4%.
ـ بلـغ إنتـاج الأرز 526 مليـون طـن عام (2021/2022) مقابـل 518 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪.
ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.4 كجم عام (2021/2022) مقابل 53.6 كجم عام (2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.5 %

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المياه العذبة حصة مصر من المياه حياة الانسان منظمة الأغذية والزراعة نصيب الفرد

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