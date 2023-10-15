يوم الادخار.. مفاجأة من البنوك للمواطنين في مصر

بدأت البنوك العاملة في مصر اليوم 15 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2023، عدد من الخدمات البنكية لكافة المواطنين بشكل مجاني في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للإدخار يتم الاحتفال به في يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر من كل عام.

وتم الإعلان عن اليوم العالمي للإدخار على يد الإيطالي فيليبو رافيزا في المؤتمر الأول الذي عقده تجمع بنوك الإدخار في العالم في مثل هذا اليوم عام 1924، بهدف الترويج للإدخار في كل العالم، ونشر الوعي لدى المجتمع بأهميته، الأمر الذي يدفع بالعديد من البنوك، لاسيما في الدول النامية للمشاركة في فعاليات هذا اليوم، للتشجيع على الإدخار من خلال الحملات والمبادرات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.





وأعلنت المنصة الشبابية كياني التي أطلقتها وزراة الشباب والرياضة، عن مفاجأة مقدمة من البنك المركزي بمناسبة اليوم العالمي للإدخار، والذي يحتفل به عالم المال والإقتصاد يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر من كل عام.

وأوضحت المنصة الحكومية أنه بات بالإمكان بالتزامن مع اليوم العالمي للإدخار فتح حسابات بنكية فضلا عن عدة خدمات أخرى لكافة المواطنين بشكل مجاني، بدأ من الغد الأحد الموافق 15 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري، وجاءت الخدمات كالتالي:

- إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- إمكانية الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون مصاريف أو حد أدنى.

- إمكانية فتح حساب شمول مالي للشركات.

- إمكانية فتح حسابات مجانية التوفير أو الجارية.

- إمكانية فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانا.

- إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إمكانية إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.

- إمكانية الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حالات محددة.

البنوك المشاركة في مبادرة فتح حسابات مجانية

وعن البنوك المشاركة هي:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

- فيصل الإسلامي

- بنك قطر الأهلي الوطني QNB

- بنك أبو ظبي الإسلامي

- بنك الإسكندرية

- بنك عَودة

- Saib

بنك المشرق

بنك الزراعي المصري