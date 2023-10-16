عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين: الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية خبيثة وتستهدف زعزعة استقرار الدولة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات أكمل قرطام المطالبة بإلغاء وتأجيل الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وعسكرية.

 

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن أكمل قرطام يتحدث بكل أريحية وكأنه وصيًا على الدولة المصرية ويملي شروطه ومطالبه عليها، ولا يعلم أنه ليس من حق أي شخص أيا كان أن يطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية؛ لأن هذا الأمر مخالف بشكل صريح لنصوص الدستور المصري الذي لا يعرف عنه شيئا، موضحا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل أو الانتقاص أو المساس بجوهر الحقوق الدستورية التي تمثل التطبيق العملي لشكل الديمقراطية والحفاظ على سيادة الدولة المصرية.

 

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن ما يطالب به أكمل قرطام من تعطيل العملية الانتخابية مخالف لقانون إجراء الانتخابات، موضحا أن قطار العملية الانتخابية انطلق ليصل إلى محطته الأخيرة بسلام وسينجح من يختاره جموع الشعب المصري لاستكمال خارطة طريق بناء الدولة المصرية واستكمال عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن وحلم الجمهورية الجديدة.

 

وأوضح أنه لا يجوز لأكمل قرطام أو غيره أن يخالف مشروعية الدستور، والتي تلزم بضرورة إجراء الانتخابات الدستورية في موعدها ولا يجوز تعطيلها، لأن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية لا جدال فيها، والذي يمثل الدولة المصرية في ظل هذه الأحداث الصعبة والمؤامرات والمخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية، فضلا عن محاولات زعزعة الاستقرار من كل جانب، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

 

وأشار إلى أن أكمل قرطام يتحرك من واقع افتراضي ليس له وجود على أرض الواقع، مندهشا من توقيت طرح هذا الطلب الذي من المؤكد أن وراءه أغراض خبيثة ليس هدفها الخير لمصر وشعبها العظيم.

 

ولفت إلى أن أكمل قرطام يتحدث وكأنه لا يعيش في دولة يحكمها الدستور والقانون، ويطرح مطالب لا تخطر على بال أحد تدخلنا في مسارات مجنونة وغير مسؤولة وليس لها أساس مبنية عليه، سواء كان أساس شعبي أو فكري أو حسن تقدير للواقع أو فهم طبيعة القوى على الأرض، مؤكدا أن هذه التصريحات غير المسؤولة في هذا التوقيت تثير الفتنة وتستهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين اكمل قرطام الانتخابات الرئاسية حكومة وحدة وطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدي المقاومة الفلسطينية

25 مليون في الموسم |ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن تجديد عقد فتوح

روسيا تحمل أمريكا مسؤولية التصعيد في قطاع غزة

شكري يستقبل موسى فقيه في إطار تنسيق مصر والاتحاد الأفريقى لتعزيز السلم

لأول مرة في تاريخي.. مفيدة شيحة تدعو لإلغاء مباراة مصر والجزائر بالإمارات

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف في أبوطويلة ومعبر رفح بشمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

امرأة عجوز ..انجلينا جولي تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

دينا عبد الله : ليالي الحلمية 6 ليس له علاقة بالعمل الأصلي |خاص

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية.. فيديوجراف

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ