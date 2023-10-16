فرج عامر عن مباراة مصر والجزائر: زعامة الأشقاء

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه علي مباراة مصر والجزائر اليوم علي صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"مباراة مصر والجزائر الودية في كرة القدم اليوم ٧ مساءا هي مباراة زعامة بين أشقاء".

يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الاثنين في مدينة العين الإماراتية في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.



ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الإثنين فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب هزاع بن زايد.