نائب رئيس جامعة الأزهر: نهدف خلال الفترة المقبلة للحصول على الاعتماد الجامعي

تقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بخالص التحية والتقدير نيابة عن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، متمنيًا -خلال كلمته- للملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، والذي يعقد اليوم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كل النجاح والتوفيق.

جودة التعليم الأزهري

كما تقدم نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب بالتهنئة لجميع المؤسسات المشاركة والمكرمة اليوم؛ لحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مؤكدًا أنه تكريم مستحق وتكليل بالنجاح للجهود التي بذلها القائمون على هذه المؤسسات بصدق وإخلاص لرفعة الأزهر الشريف.

وأعرب -في كلمته- عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في جميع المؤسسات التعليمية بصفة عامة وفي جامعة الأزهر بصفة خاصة في سبيل تحسين منظومة التعليم وجودة العملية التعليمية.

الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري

وأشار إلى أن تلك الجهود انعكست إيجابًا على جميع المؤسسات التعليمية دعمًا لخبرة أعضاء هيئة التدريس في تطوير مقررات وبرامج وابتكار ممارسات، وتتيح لطلابها الأدوات والموارد داخل وخارج المؤسسات التعليمية، والتي تسمح لهم باستكشاف اهتماماتهم وتطوير مهاراتهم بما يمكنهم من متطلبات سوق عمل متغير ومتطور بشكل متسارع وتحقيق أهدافهم بما يكون له تأثير إيجابي على مصر والعالم.

وأوضح أن جامعة الأزهر بما لديها من أعداد طلاب وافدين تقدم لهم المعرفة والمهارة وكل سبل الدعم التي تجعل منهم سفراء في بلادهم متحدثين بسماحة الإسلام ومنهجية الأزهر الوسطية متمكنين من الربط بين الأحداث المعاصرة والأحكام الفقهية.

اعتماد كليات جامعة الأزهر

ومن هذا المنطلق وهذا الدور العالمي فإن الجامعة تضع على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة الحصول على الاعتماد الجامعي بعد أن حصلت على اعتماد 31 كلية و48 برنامجًا أكاديميًّا، والذي يجعلها في حالة من الحراك المستمر من أجل تحقيق هذا الهدف في ظل متغيرات صحية واقتصادية تؤثر على العالم، وتجعل الجامعة أيضا في حالة من البحث عن السبل التي تمكنها من تحويل هذه التحديات إلى فرص.

الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري

وأشار إلى طلب الجامعة المتكرر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بإعادة النظر في نسبة الكليات المعتمدة المتطلبة لتقدم الجامعة للاعتماد وهذا للمؤسسات الضخمة كجامعة الأزهر والتي تتضمن ثلاث أمانات بالقاهرة والوجه البحري والوجه القبلي.

وأقنى الشربيني، دور مركز ضمان الجودة والتدريب وجميع خبرائه القائمين بالتدريب وتقديم الدعم الفني للكليات وزيارات المحاكاة وكل العمليات التي يقوم بها بدءًا من التخطيط ومرورا بالدعم والمتابعة وتقديم التقارير اللازمة قبل تقدم الكليات للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

واختتم كلمته بالتأكيد على تقدير إدارة الجامعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم وعلى رأسها الدكتور علاء عشماوي، والذي يحمل في جعبته عديدًا من الرؤى التي من شأنها المضي قدمًا في تحقيق إستراتيجية مصر، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري، والتي تحمل على عاتقها تشجيع وحث الكليات والمعاهد على التقدم للاعتماد وتخلق بينهم روح المنافسة، فضلا عن دورها في التنسيق والعمل الفني والإداري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والدكتورة ثناء راضي، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي، والدكتورة أسماء عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي.

معاهد أزهرية معتمدة



وقالت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إننا سعداء بالطفرة الحاصلة في التعليم الأزهري، وجامعة الأزهر، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بتوفيق من الله عز وجل، ودعم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد و قيادات التعليم الأزهري وجامعة الأزهر.

الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري

وأضافت الدكتورة راجية طه، أنه تم اعتماد عدد ١٣٠١ معهدا أزهريا، منها ٢٧١ خلال العام الماضي، و ٣١ كلية منهم ٢١ كلية شرعية و ١٠ كليات عملية من كليات جامعة الأزهر، و ٤٨ برنامجا جديدا، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، كما سيتم تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد كل برامجها، وتكريم الكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة.

وأوضحت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة بأنه سيتم عقد ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهتها للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2023م.