العرض المسرحي "تنفيذ أوامر" بمسرح مكتبة مصر الجديدة العامة

أقيم على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، مساء اليوم الاثنين، العرض المسرحي "تنفيذ أوامر"، في ظل حضور كبير من محبي ومتذوقي فنون المسرح.



والعرض المسرحي من تقديم فرقة هليوبوليس فيلم، ومن تأليف الفنان زياد طارق، ومخرج منفذ مريم وليد، ومساعدي الإخراج منة الطوخي، شهد إبراهيم، ستايلست داليا حسام، رؤية وإخراج الفنان بلال الملاح بطولة عدد من المواهب والنجوم الصاعدة، ومسرحية "تنفيذ أوامر" تأتي في إطار قالب كوميدي درامي وسبق عرضها في شهر يوليو الماضي.



يذكر أن مكتبة مصر الجديدة تقدم العديد من الندوات الهامة والعروض المسرحية والسينمائية، وذلك كونها أحد الصروح الثقافية الهامة بندواتها وأنشطتها المختلفة مع مبناها ذي الطراز المعماري المميز، الذي يحكي روعة تاريخها وعراقتها، فيما تروي الأقسام المختلفة مسيرتها، التي بدأت في 20 نوفمبر من العام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال التي أسستها وراعتها، بعد أن وضع حجر أساسها في عام 1945 لتكون أحد المنابر الثقافية المصرية الهامة.