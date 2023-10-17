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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار مهم من النيابة بشأن 3 تجار مخدرات في القاهرة الجديدة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.

وكانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقتي الشروق والتجمع الخامس

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط حارس عقار وسائق بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام .

تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت1,500 كيلو جرام وكمية من مخدرى "الهيدرو والأيس" وعدد من الأقراص المخدرة وسيارة .


وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

الأجهزة الامنية الإتجار فى المواد المخدرة القاهرة الجديدة المواد المخدرة حارس عقار حبس 3 أشخاص

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