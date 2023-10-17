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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زياد بهاء الدين يعرض رؤيته لدفع عجلة الاقتصاد على حملة الرئيس السيسي

صدى البلد

استقبلت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقر الحملة، الدكتور أحمد زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وكان في استقباله رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، الذي قدم التحية والتقدير للدكتور زياد أحمد بهاء الدين على زيارته لمقر الحملة، مؤكداً أن الحملة حريصة على الاستماع إلى رؤية أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين، وأن الدولة بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات التسع الأخيرة للنهوض بالاقتصاد رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم نتيجة الأزمات المتتالية.

من جانبه، أشاد الدكتور زياد بهاء الدين بالبنية التحتية القوية التي تمت إقامتها لتساهم في جذب الاستثمار، وأن قضية الاستثمار ستبقى المدخل الأساسي لحل كل المشكلات الاقتصادية، حيث أن دعم الاستثمار سيقضي مشكلة سعر الصرف، وسيعمل على زيادة الصادرات، وزيادة الضرائب مشجعاً زيادة دور القطاع الخاص في المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فإن وثيقة ملكية الدولة تمثل أساساً قوياً من الضروري تفعيله كما يجب التوسع في المنافسة وحمايتها والتشجيع عليها.

وتناول أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكداً على ضرورة عمل إصلاح هيكلي للاقتصاد وأن يكون تدخل الدولة فيه مرسوم ومفهوم ومعلن.

واقترح عدداً من الأفكار المختلفة بهدف دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي، مع ضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاعي السياحة والصحة لما لهما من عائد اقتصادي سريع.

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