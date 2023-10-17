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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرض المرضى للوفاة.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن الأوضاع في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن نقل المرضى من مستشفيات شمال قطاع غزة إلى جنوبها يعرضهم للوفاة.

وحسب وكالة أنباء العالم العربي، أوضح المنظري، أنه “حتى الآن لم تصلنا أي إشارة إيجابية لفتح المعبر جنوب قطاع غزة”.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه “لا توجد أسرّة في أقسام العناية المركزة بمستشفيات جنوب القطاع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المستشفيات دخلت مرحلة الإنهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.

كما أصدر مسؤولو الصحة في قطاع غزة، “نداء استغاثة عاجل” لجميع مالكي محطات الوقود وكل من لديه أي ديزل لإنقاذ حياة “الجرحى والمرضى”.

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وقطعت إسرائيل جميع إمدادات الوقود، إلى جانب المياه والغذاء والكهرباء، كجزء من حصارها الكامل منذ أكثر من أسبوع، تاركة النظام الصحي في القطاع على حافة الانهيار.

ووصفت المنظمات الوضع بأنه كارثة إنسانية، واتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على مناقشة كيفية إيصال المساعدات إلى غزة.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية شمال غزة

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نداء استغاثة عاجل من قطاع غزة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى

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