مطالبًا مجلس الأمن بإدانة مجزرة غزة|«عباس»: لن نسمح بنكبة جديدة في القرن الـ21

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف، مشيرًا إلى أن المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة لن يمر وستتصدى له فلسطين بكل السبل.

وأضاف عباس في مؤتمر صحفي اليوم، "لن نقبل بأي كلام غير وقف الحرب وعلى مجلس الأمن تحمل مسئولياته وإصدار قرار بإدانة استهداف مستشفى المعمداني في غزة".

وأشاد بمواقف كل الدول التي لم تسمح بتهجير شعبها ولم توافق به، مشددًا "لن نسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب".

وتابع عباس قوله "لن نسمح بنكبة جديدة في القرن الحادي والعشرين ولن نرحل من أرضنا مهما بلغت التضحيات".

وكان رئيس فلسطين محمود عباس، عاد إلى رام الله بعد قطع زيارته إلى الأردن بعد إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتنسيق مع مصر والأردن إثر المجزرة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلن عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.