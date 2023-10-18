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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ البحر الأحمر يوجه بحصر الطلاب المتسربين من المدارس

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وجه عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مدير مديرية التربية والتعليم، بحصر جميع الطلاب المتسربين من التعليم، والتنسيق مع الأبنية التعليمية بالمرور على المدارس للتأكد من سلامتها، كما وجه مدير مديرية الأوقاف، بالمراجعة الدقيقة لجميع مساجد المحافظة، والتأكد من وجود خطيب تابع لوزارة الأوقاف، وتوعية الشباب بأصول الدين والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي. 

 

في سياق متصل، وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتغيير الفلاتر وتحليل عينات المياه بصفة دورية للتأكد من جودة المياه، كما شدد على شركة الكهرباء، بسرعة تركيب كاميرات مراقبة بمحطات الكهرباء ومراقبة أبراج الضغط العالي، كما وجه مدير مديرية الشئون الصحية، بالمرور المستمر على المستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من توافر الأمصال والأدوية وتقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين، مشدداً على مدير مرفق الإسعاف، برفع كفاءة مناطق تمركز الإسعاف وخاصة المتواجد بشارع باتا بمدينة الغردقة.

جاء ذلك خلال  اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد، أمس الثلاثاء، لمناقشة موقف المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

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