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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الدفعة 179 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 179من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر سبتمبر 2023 وذلك بإجمالى 760 ألف جنيه  موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .
وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 22 شاب وفتاه ( 14 من الذكور -8 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 119.5 مليون جنيه استفاد منها 13156شاب وفتاة ( 6255ذكور - 6901 أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على  التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة ..
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 
وقال المحافظ  أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

المساعد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمراكز ومدن المحافظة قروض بدون فوائد فرص عمل جديدة وحدة محلية مشروعاتهم مختار محافظ محافظ الدقهلية

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