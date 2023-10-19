رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن": ما يحدث بفلسطين جرائم حرب تنافي الإنسانية

تقدم النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بخالص التعازي والمواساة للاخوة الفلسطينيين حكومة وشعبا فى شهدائهم ومصابهم .

وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب:" نؤكد ان ما يحدث علي أرض فلسطين هي جرائم حرب تنافي الانسانية ويُعاقب عليها القانون الدولي."، مطالبا بتوثيق جميع تلك الجرائم للملاحقة القانونية مهما طال الزمن.

وأضاف:" نرفض جميع المحاولات التي تهدف إلي تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، وندعم بشدة موقف الرئيس السيسي في جميع ما يتخذه من اجراءات من شأنها التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحفظ أمن وسيادة الاراضي المصرية "

واختتم:" على جميع الأطراف الفاعلة الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات بشكل مستدام و العمل علي اقامة الدولة فلسطينية على حدود ٦٧".