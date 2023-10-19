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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة العالمية: أرسلنا مستلزمات طبية عديدة لمطار العريش جاهزة للانطلاق داخل غزة

أحمد المنظري
أحمد المنظري

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لـ الصحة العالمية في الشرق الأوسط، إن المنظمة تحرك مواردها المالية ومواردها الفنية والتخصصية من كوادر طبية لجميع دول العالم التي تعاني من مثل هذه الأزمات التي تعاني منها فلسطين. 

 

الصحة العالمية تتحدث عن فلسطين 

وأضاف "المنظري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الخميس، أن المنظمة نجحت في توفير ما يقارب من 4 ملايين دولار فضلا عن مستلزمات طبية وصلت إلى مطار العريش، فضلا عن طلب إغاثة من الأمم المتحدة للمنظمة من أجل التعامل مع الاحتياجات الصحية خلال الـ 3 أشهر القادمة. 

 

وتابع أنه تم توصيل حوالي 79 متر مكعب من المساعدات الطبية لمطار العريش جاهزة للانطلاق، وتم توفير كافة المستلزمات الطبية من داخل السوق المحلي في غزة، وقامت المنظمة بقائمة كبيرة من الدعم ولكن حجم الكارثة يفوق ما هو متوفر حاليا، ويجب الاستعانة بطاقات أخرى، من أجل توفير المستلزمات والاحتياجات الأساسية خلال الفترة المقبلة. 

 

واستكمل، أن الأزمة الصحية والمخاطر الصحية سيطول داخل غزة خلال الفترة المقبلة، والذي يعد واحد من أهم الأنظمة الصحية ومكونات النظام الصحي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية، فضلا عن التوقف لبرنامج تحصين الأطفال، مما ينذر بانتشار أمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال بين الأطفال، وذلك على الرغم من أن الأراضي الفلسطينية نظامها الصحي يتميز بقوة متينة في هذا المجال.

 

الصحة العالمية الشرق الاوسط فلسطين قناة سى بى سى برنامج مانشيت جابر القرموطي

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