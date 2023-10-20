العراق .. قصف صاروخي يستهدف موقع عسكري أمريكي في مطار بغداد

أفادت وسائل إعلام محلية في العراق في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قصفًا صاروخيًا استهدف موقع فيكتوريا العسكري الأمريكي في مطار بغداد الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في وقت سابق، إنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات المتواجدة في العراق وسوريا، بعد الهجمات التي تعرض لها جنود أمريكيون خلال الساعات الماضية.

وقال متحدث باسم البنتاجون، إن: "الولايات المتحدة ستقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأمريكية، ومن ذلك تعزيز انتشار الطائرات المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية".

وأضاف أن: "القوات الأمريكية، تصدت أمس لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في (قاعدة عين الأسد) غربي العراق، كما تم استهداف قاعدة أمريكية في سوريا (التنف) بمسيّرة تم تدميرها، ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف".