هل تتآمر خوارزميات فيسبوك على القضية الفلسطينية؟.. فيديو

أجاب المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات عن سؤال "هل تتآمر خوارزميات الفيسبوك على القضية الفلسطينية؟"، مؤكدًا أن هناك بالفعل حرب تكنولوجية على منصات التواصل الاجتماعي، وحاليًا يتم وضع تعديلات على نشر وظهور المنشورات وهي عدم وصولها لعدد كبير من المتابعين.



وأضاف “إسكندر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أنه حاليًا يتم العمل على الحد من انتشار المنشورات التي تخص القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن إيلون ماسك لديه ميول للحريات ولذلك ترك ما يتم نشره عن القضية عبر منصة إكس “توتير سابقًا”.



وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أنه يفضل عدم مشاركة المنشورات التي تخص القضية الفلسطينية؛ ولكن نسخها وإعادة نشرها حتى يصعب على الخوارزميات التعرف عليها.