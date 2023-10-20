أعضاء نقابة المهن الموسيقية يصلون المنصة للتضامن مع فلسطين| صور

بدأ أعضاء نقابة المهن الموسيقية فى الحشد والتوجه إلى المنصة بشارع النصر، للانضمام إلى الوقفة التضامنية المقامة حاليا أمام النصب التذكاري.



وتحركت مسيرة من مقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد إلى فى طريقها إلى المنصة للتعبير عن رفضهم التام لما يتعرض له الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أرضهم، بالإضافة إلى تأيدهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفظ أمن مصر القومي.





فنانو مصر يدعمون قرارات الرئيس

أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعماً لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.

وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين.

دعم نقابة المهن التمثيلية

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف البيان أن موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.