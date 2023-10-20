ختام معسكر عمل اليوم الواحد بمركز شباب الفتح في رأس غارب

نفذت إدارة شباب رأس غارب، مشروع معسكر خدمة عامة بمركز شباب الفتح، وذلك ضمن خطة قسم خدمات الشباب للعام المالى الجديد 2023/ 2024م للشباب.

يهدف المعسكر إلى أعمال صيانة ونظافة عامة وتجميل بمركز الشباب، بمشاركة ما يقرب من 20 مشاركا من الشباب، تحت إشراف صفاء عبد البديع السيد، مديرة إدارة الشباب، ونرمين محمود عبد المولى، رئيس قسم الشباب بالإدارة، وجمال سعد، رئيس مجلس الادارة، ونادية عثمان، المدير التنفيذي للمركز.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات حسن خلف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف إيهاب محمد طه، وكيل المديرية للشباب.