اعتصامات في غزة احتجاجا على كلمة أمين الأمم المتحدة بشأن فتح معبر رفح

نقل موفد القاهرة الإخبارية مصطفي عبد الفتاح، من معبر رفح، لحظة انتظار القوافل والجمعيات الخيرية للشاحنات التي تكتظ بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية.

وقال، عبد الفتاح، إن والمشهد هو وجود أبناء التحالف الوطني المتطوعين والمشاركين والنشطاء اللذين مازالوا يترابطون أمام معبر رفح البري في انتظار لحظة من خلالها يؤشر ويؤذن لدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، ربما خلال الساعات القادمة أو خلال يوم أو غدا، حسبما صرح عدد من النشطاء والمشاركين من الأطقم الطبية سوف يشهد انفراجة وفقا لتصريحات مع الوفود التى كانت ترافق الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن الإتصالات ستزداد خلال الساعات القادمة، لتسهيل عملية دخول المساعدات.

كلمة جوتيريش لا تحمل في طياتها ميعاد معين لدخول المساعدات الإنسانية لغزة

وأوضح، أن هناك العديد من الاحتجاجات والاعتصامات المستمرة من جانب قطاع غزة فى معبر رفح احتجاجا على كلمة الأمين العام للامم المتحدة والتى لا تحمل في طياتها ميعاد معين لدخول المساعدات الإنسانية لغزة.