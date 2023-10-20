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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف فخر الدين.. المصري يحقق الفوز على طلائع الجيش بالدوري

صدى البلد

نجح النادي المصري في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري “دوري نايل ”باستاد برج العرب.

بدأت المباراة بضغط هجومي من الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة 58 هدف ملغي لفريق طلائع الجيش بداعي وجود تسلل على بول جوليوس قبل تسجيله للهدف.

أحرز فخر الدين بن يوسف هدف تقدم المصري في الدقيقة 72 بعد تسديد الكرة من داخل  منطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس محمدشعبان لداخل الشباك.

وضم تشكيل المصري كلا من: "عصام ثروت في حراسة المرمى

 الدفاع: حسين السيد- باهر المحمدي- عمرو موسى- كريم العراقي

 الوسط: سمير فكري- محمود حمادة- إلياس الجلاسي

 الهجوم: فخر الدين بن يوسف- مروان حمدي- ميدو جابر

بينما ضم تشكيل طلائع الجيش: "في حراسة المرمى: محمد شعبان

 الدفاع: أحمد متعب- محمد فتح الله- خالد سطوحي- أحمد"زولا".

في الوسط: فريد شوقي- علي حمدي- عبد الرحمن "شيكا".

 الهجوم: موسى دياوارا- بول جوليوس- يسري وحيد.

 

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