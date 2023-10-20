عضو التحالف الوطني: القضية الفلسطينية تشغل بال وعقل كل مصري

قال محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني الأهلي، إن الاتحاد بين الشعب المصري والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة؛ يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد.

وأضاف محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني الأهلي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”: “القضية الفلسطينية تشغل بال وعقل كل مصري، إذ أنه منذ اليوم الأول كان المصريون مؤيدين لقرارات القيادة السياسية التي جاءت منذ اللحظة الأولى لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بضرورة العمل على تجميع وسرعة إرسال المساعدات الغذائية والدوائية وكافة الاحتياجات اللازمة؛ لمحاولة إنقاذ حالة الانتهاك التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة”.

وأشار محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني الأهلي، إلى أن مؤسسات التحالف الوطني على مستوى كافة محافظات الجمهورية، نجحت في جمع ما يزيد من 100 شاحنة.