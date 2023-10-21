محافظ مطروح يفتتح معرض المنتجات اليدوية والحرفية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة على هامش المهرجان الدولى السابع للتمور بسيوة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض المنتجات اليدوية والحرفية يرافقه الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والنائبة فتحيه السنوسي والنائب جمال الشورى .



يضم المعرض نحو ٢٠ عارضا لمشغولات يدوية وحرفية تعبر عن تراث مطروح وسيوة يصاحبه فيديو توثيقى للمعارض الحرف اليدوية التراثية التى شاركت بها المحافظة سواء المعارض الداخلية والخارجية والترويج والتسويق لها خاصة لما تمثله من منتجات متميزة تمثل أهمية ومورد اقتصادي كبير مع توفير مزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.