لأول مرة عقوبة غير متوقعة لسرقة الهاتف المحمول في بيرو

أثار قرار غير متوقع للحكومة في بيرو وفرضها لعقوبة قاسية الكثير من الجدل حيث فرضت الحكومة على من يسرق هاتفا محمولا، عقوبة السجن المؤبد، وذلك في حال قتل السارق للشخص أثناء سرقة الهاتف المحمول.

ووفقا لأسوشيتد برس قد دخلت تلك التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، والتي قد وافق عليها الكونغرس مؤخرا، حيز التنفيذ .

على الجانب الآخر لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن أي عقوبة للسجن وذلك لسرقة الهواتف المحمولة، إلا أن السلطات تقول إنها قد قررت إعادة النظر في تلك القانون وذلك بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد وذلك لأنه خلال الأشهر الماضية قد تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول يوميا وتتضمن عقوبة سرقة الهاتف السجن 12 عاما، وقد تصل إلى 30 عاما وذلك في حال استخدم سلاح أو متفجرات أثناء القيام بعملية السرقة.