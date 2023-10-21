بسمة وهبة: نتنياهو لديه شهوة الانتقام ضد الفلسطينيين

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يفعل ما يشاء في استهداف فلسطين لأن أحدا لا يحاسبه، موضحة: "يحاصر الفلسطينيين ويقتلهم بأبشع الطرق، كيف يحدث هذا؟ هذا شيء لا يحتمل، لكنه أذى شعبه بسبب ما يفعله في فلسطين".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "هناك انتفاضة في مصر وكل العالم مثل كوريا وأمريكا والدول الأسيوية وإنجلترا، ويمكنك ألا تكون مسلما وتدافع عن فلسطين، فلا يوجد إنسان يقبل ذلك".

وتابعت الإعلامية: "الإسرائيليين مَن يدفعون ثمن ما يحدث في نهاية المطاف، نتنياهو لديه شهوة الغضب والانتقام، لكنه مش في دماغه شعبه والمستقبل هيحصل فيه ايه، والناس الموجودة وتنتفض في كل العالم هتعامل اليهود ازاي".