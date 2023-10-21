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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة .. تدمير 26 مسجدا كليًا

تدمير المساجد في
تدمير المساجد في غزة

أعلنت وزارة الأوقاف بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، أنه تم تدمير 26 مسجدا بشكل كلي من قبل طائرات الاحتـلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الجاري.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المساجد والكنائس في قطاع غزة المحاصر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 15 على التوالي عدوانا غير مسبوق أسفر عن سقوط آلاف الشهداء ومصابين بين سكان القطاع غزة.


وفي آخر تحديث له قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان 248 شهيدا ارتقوا خلال ال24 ساعة الماضية منهم 56 شهيداً بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال يزعم الاحتلال أنها آمنة.

وبلغ اجمالي عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري، 4385 شهيدا منهم: 1756 طفلا و967 سيدة، وإصابة 13561 مواطناً.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية اعلن المكتب الاعلامي عن 164 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي أو كلي، منها 5635 مبنى سكنياً هدمها الاحتلال كلياً والتي تضم 15100 وحدة سكنية،

فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وأشار الى 67 مقرا حكوميا دمرها الاحتلال اضافة الى عشرات المرافق العامة والخدماتية التي الحق فيها الضرر الكبير.

ويواصل الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.

أما إجمالي عدد النازحين فقد بلغ نحو مليون و400 ألف فلسطينيا، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 217 مركزاً، والآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء وغيرهم.

وزارة الأوقاف بقطاع غزة تدمير 26 مسجدا طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المساجد والكنائس قطاع غزة الشهداء ومصابين

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