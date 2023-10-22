محمد صلاح بعد فوز الزمالك على سموحة: المدرسة فتحت

أثنى محمد صلاح نجم الزمالك السابق على الأداء الذي قدمه الزمالك في فوزه على سموحة بخماسية في الدوري المصري الممتاز .

وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"المدرسة فتحت تاني اتأخرت بس فتحت.. بأداء ممتع وجميل من الزمالك".

وأضاف:"مصطفى شلبي عجبني اوي ومظلوم مع منتخب مصر الفترة الأخيرة كيف لا يتم استدعائه.. شيكابالا رائع أوباما دوره مهم جدا فتوح كالعادة رائع".

واختتم:"لاعيبة الزمالك حست بالاستقرار ودي البداية فقط".

اكستح نادي الزمالك ضيفه سموحة 5 -1 في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الـ4 من الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الأول من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3.

وأحرز أحمد مصطفي زيزو الثاني بتسديده “الركبة” داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

وأضاع زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد تدخل من الفار.

وتمكن أوباما من تسجيل الهدف الثالث بطريقة مهارية “بالكعب”

وجاء هدف التقليص من رأسية فادي فريد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

وجاء هدف الزمالك الرابع من متابعة جيدة لسيف الجزيري داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وقضى الزمالك على آمال سموحة بتسديدة شيكابالا في الدقيقة 91.