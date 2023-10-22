هل يجوز أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. أمين الإفتاء يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟”.

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن صلاة الفجر أو صلاة الصبح موعدها الشرعي عند طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، فهذا وقتها.

وأضاف أمين الفتوى أن من لم يصل الفجر او الصبح فى هذا الوقت لعذر شرعي أو لغيره فعليه أن يقضيها بعد طلوع الشمس وهذا أمر واجب عليه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع أمين الفتوى أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك”.

هل صلاة الضحى تعوض صلاة الفجر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل صلاة الضحى تعوض صلاة الفجر؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: “هل صلاة الضحى تعوض صلاة الفجر؟"، قائلا إن صلاة الضحى لا تعوض صلاة الفجر، لأن الضحى سنة والفجر فرض، والفرض يجب علي الشخص أن يؤديه.

وذكر أمين الفتوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك”.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”: “الإنسان عليه دين وهو صلاة الفجر فيجب عليه أن يصليه”.

اقرأ المزيد

دعاء يمنع الفقر ويجلب الرزق.. ردده يوميا

دعاء لهداية النفس وراحة البال

رب إني أسألك أن تريح قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، رب إن في قلبي أمورا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، رب كن معي في أصعب الظروف وأريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

* اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

* اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

* اللهم استر عورتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.



اللهم ارزقني الرضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا.

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.

رب إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، رب إن في قلبي أمورا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، رب كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

