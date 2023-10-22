لحماية إسرائيل.. أمريكا ترسل المزيد من الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، نشر بطاريات باتريوت وثاد في الشرق الأوسط عقب تزايد الهجمات على القوات الأمريكية والخوف من فتح المزيد من الجبهات ضد إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القرار اتخذ بعد مناقشات تفصيلية مع الرئيس جو بايدن حول التصعيد الأخير لإيران والقوات العميلة لها.

ووفقا للوسائل الإعلام العبرية فأن هذه القوات ستنضم إلى القوات البحرية الكبيرة التي أرسلتها واشنطن إلى الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك حاملتي طائرات وسفن دعم لهما ونحو 2000 من مشاة البحرية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: "بعد مناقشات مفصلة مع الرئيس بايدن حول التصعيد الأخير من جانب إيران والقوات الوكيلة لها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أمرت اليوم باتخاذ سلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة". .

وقال أوستن إنه يضع قوات إضافية على أهبة الاستعداد للانتشار، لكنه لم يحدد حجمها. ووضع البنتاغون بالفعل حوالي 2000 جندي في حالة تأهب قصوى في حالة الحاجة إلى الانتشار في المنطقة.

وأضاف أوستن أن "هذه الخطوات ستعزز جهود الردع الإقليمي وتزيد حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساعد في حماية إسرائيل".