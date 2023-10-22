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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية..مستشار المفتي لصدى البلد: إرسال الرئيس السيسي الإغاثات لأهل غزة موقف مشرف..جزاء ما أعده الله للكاظمين الغيظ..وهذا مصير الأطفال بعد موتهم

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.

مستشار المفتي لصدى البلد: إرسال الرئيس السيسي الإغاثات لأهل غزة موقف مشرف.. مصر بذلت الغالي لدعم القضية
 

مفتي البوسنة والهرسك السابق لـ صدى البلد: ما فعله السيسي مع الفلسطينيين سيسجل في التاريخ
 

هذا ما أعده الله للكاظمين الغيظ في الدنيا والآخرة.. فرصة عظيمة اغتنمها

 

لماذا وضع النبي بر الوالدين بين أعظم عملين فى الإسلام؟

 

مصير الأطفال بعد موتهم.. على جبل في الجنة يكفله سيدنا إبراهيم ليوم القيامة
 

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مستشار مفتى الجمهورية: إرسال مصر الإغاثات لأهل غزة موقف مشرف لدعم الفلسطينيين| خاص
 

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