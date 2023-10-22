النشرة الدينية..مستشار المفتي لصدى البلد: إرسال الرئيس السيسي الإغاثات لأهل غزة موقف مشرف..جزاء ما أعده الله للكاظمين الغيظ..وهذا مصير الأطفال بعد موتهم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
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