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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بشأن تراجع مستوى خدمات طب الأسرة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن تراجع مستوى خدمات طب الأسرة في مصر خلال العقود الأخيرة.

وقالت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها: تراجعت خدمات طب الأسرة فى مصر فى العقود الأخيرة، ومنذ عام 2010 أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسى للخدمات الصحية لأكثر من 60% من الشعب المصرى، مع إهمال أعداد كبيرة من الوحدات الصحية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت "يشار"، يلعب طب الأسرة دورا محوريا فى معظم دول العالم فى تقديم خدمة صحية مستمرة وشاملة لجميع المواطنين والمواطنات. وأظهرت الأبحاث أن المجتمعات التى حققت مستويات صحية أفضل هى تلك التى تعطى الأولوية لطب الأسرة ويتم تمويل الخدمات الصحية من خلال التأمين الصحى الحكومى.

وأشارت النائبة إلى أن وزارة الصحة فى عام 2019 قررت إرسال أطباء إلى إنجلترا للتدريب فى طب الأسرة لما تتمتع به من تميز فى هذا التخصص، وتم الاتفاق على بروتوكول لتدريب 300 طبيب وقعته وزيرة الصحة السابقة مع السفير البريطانى، سافرت الدفعة الأولى المكونة من 35 طبيبا إلى إنجلترا فى أبريل 2019 لفترة تدريب مدتها أسبوع ليتعرف خلالها الطبيب على منظومة التأمين بشكل عام ونظام الإحالة، فضلا عن التدريب على أساسيات طب الأسرة.

واستنكرت "يشار"، قرار التدرب لمدة أسبوع واحد فقط، لأنه بكل المقاييس، لا يكفى إطلاقا لتحقيق أهداف التدريب، لافتة إلى أنه كان من الممكن والأفضل والأقل تكلفة دعوة بعض أطباء الأسرة المصريين العاملين فى النظام الصحي البريطاني لمشاركة خبراتهم مع زملائهم المصريين بشكل منتظم، كثير منهم على استعداد لتقديم هذه الخدمات دون أى تكلفة.

واختتمت عضو مجلس النواب طلب إحاطتها مشددة على أن طب الأسرة يستطيع أن يلبى نحو 80% من الاحتياجات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات بتكلفة فعالة، لذلك، نأمل فى إنشاء شبكة قوية من طب الأسرة فى جميع أنحاء الدولة من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل مع تطبيق مبادئ الحوكمة الإكلينيكية لضمان إدارة ناجحة وتقديم أفضل الخدمات للمريض والمريضة.

طلب احاطة المستشار حنفى جبالى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار خدمات طب الأسرة

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