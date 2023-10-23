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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زاهي حواس: كشفنا عن مقبرتين بوادي الملوك ومازلنا نبحث عن نفرتيتي

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس

أعلن الدكتور زاهي حواس رئيس البعثة المصرية التى تعمل بوادي الملوك ،عن اكتشافات هامة بوادي الملوك ، كشفنا عن مقبرتين ٦٥ و ٦٦ مقبرة ملكية خالية ، ونعمل على العثور على مقبرة نفرتيتي .

لفت زاهي حواس خلال مؤتمر صحفي عن معرض رمسيس وذهب الفراعنة ، ان مقبرة رمسيس الثاني الكائنة في الوادي المفتوح ، فريق الاثريين والمرممين كشف لأول مرة عنها بالكامل .

اوضح حواس اننا بدأنا الحفائر بمقبرة الملك رمسيس الثاني في ٢٠٢١ ، ازلنا حوالي ١٠٠ الف و٢٠٠ متر مكعب من مخلفات الفيضان تمام .


يذكر أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة، يضم 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها تبرز بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير التي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، وبعض القطع الأثرية من مُكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة.

كنا يعرض المعرض تاريخ الحضارة المصرية القديمة وخاصة في العصور الوسطى والحديثة وحتى العصور المتأخر من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المُزينة بالنقوش وتماثيل المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

 

الدكتور زاهي حواس معرض رمسيس وذهب الفراعنة اكتشافات اكتشافات هامة الحضارة المصرية القديمة القطع الآثرية الملك رمسيس

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