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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حساء العدس مع السبانخ

طريقة عمل حساء العدس
طريقة عمل حساء العدس بالسبانخ

تفضل ربة المنزل إعداد كل ما لذ وطاب لأسرتها وبالأخص أطفالها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتودين تقديم كل ما هو مفيد ومغذي ومشبع لأسرتك يمكنك تقديم حساء العدس مع السبانخ للشيف مفيدة عثمان .

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طريقة عمل حساء العدس مع السبانخ 

المقادير:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ملح

1 حبة بصل كبيرة

1 كوب عدس أسود مسلوق

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

⅓ كوب شوفان

3 حبة جزر مقطع مكعبات صغيرة

2 كوب سبانخ مفروم

3 فصوص ثوم مهروسة

7 كوب ماء

طريقة  عمل حساء العدس بالسبانخ 

قومي بتحمية الزيت على النار في قدر ثم قومي بإضافة البصل مع الثوم والجزر، اخلطيهم وحركي جيداً.بالترتيب، أضيفي الماء ثم العدس ومعجون الطماطم ثم الملح والشوفان.قومي بتهدئة النار بعد غليان الخليط، غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى ينضج.ارفعيه عن النار وأضيفي للحساء السبانخ والفلفل الأسود، قدميه وهو ساخن.

صلصة طماطم صوص ثوم شاي الأخضر زيت زيتون فصوص ثوم فلفل أسود نشرة المرأة والصحة طريقة عمل حساء العدس مع السبانخ مفيدة عثمان

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