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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس: فشل هجوم إسرائيل البري على غزة عبر 3 محاور

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت حماس عن حدوث خسائر كبيرة فى صفوف العدو بالجنود والعتاد، إلى جانب فشل الهجوم البري الذى شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور .

جاء ذلك فى بيان عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح، إنه منذ البداية تقدم الولايات المتحدة الأمريكية كل الدعم لدولة الإحتلال، سواء الدعم اللوجيستي أو العسكري أو المادي، وهذا ما تم ملامسته فى كافة المناسبات.

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ البداية تحدث بادين وقال من البداية أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وتقوم بالإحتياج البري، ولكن يجب أن يدرك الجميع أن قضية الإجتياح البري ليست نزهة، حيث تستطيع أمريكا وإسرائيل أن تسير كما تشاء فى قطاع غزة، لأنها لن تجد ماترديه، ولكن ستجد نارا تخرج من تحت أقدامهم، وهذا ما يخشوا.

 

 

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