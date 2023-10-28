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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات السبت

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يستدرج شيفيلد لتضييق الخناق على توتنهام

فريق آرسنال
فريق آرسنال

يستضيف فريق آرسنال نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في تمام الرابعة مساء، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا استعادة نغمة الانتصارات على حساب شيفيلد يونايتد، وتقليص الفارق مع توتنهام متصدر الترتيب إلى نقطتين.

وتعادل آرسنال مع تشيلسي 2-2 في الجولة الماضية من البريميرليج.

ويأمل النجم المصري محمد النني في الظهور الأول مع آرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد تعافيه تماما من إصابة الركبة التي تعرض لها في يناير الماضي.

على الجانب الآخر، يأمل شيفيلد يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال، تمنحه دفعة قوية للخروج من كبوته في الفترة المقبلة.

ويقدم شيفيلد نتائج كارثية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ تكبد 8 هزائم وتعادل في لقاء وحيد.

ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، متأخرا بـ5 نقاط عن توتنهام متصدر الترتيب، بينما يحتل شيفيلد المركز الأخير بنقطة وحيدة.

شيفيلد لدوري الإنجليزي أرتيتا النني البريميرليج

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