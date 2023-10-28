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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انسحاب بعض دبابات الاحتلال من غزة عائدة إلى قواعدها الشمالية

دبابات الاحتلال
دبابات الاحتلال

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه قد تحركت دبابات للاحتلال  شمالاً، عائدة إلى نفس مواقع التجمع شمال الحدود بعد ليلة من القتال العنيف في غزة.

يأتي ذلك، بعد أكثر من 12 ساعة من إطلاق إسرائيل ما وصفته بـ”عملية برية موسعة” في شمال غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري صباح السبت إن القوات الإسرائيلية لا تزال “في الميدان وتواصل القتال”.


ولاحظت شبكة سي إن إن أيضًا عودة بعض وحدات الدبابات من اتجاه غزة إلى مواقع العمليات الأمامية.

 ولكن على عكس هجمات الدبابات التي نفذها الجيش الإسرائيلي داخل غزة في الليلتين السابقتين، بقي العديد من القوات التي اقتحمت غزة ليلة الجمعة داخل أراضي غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قواته لا تزال تقاتل حماس داخل غزة صباح السبت.


يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن قطاع غزة تزامنا مع شن قواته عملية برية في القطاع.


وتتواصل الغارات الوحشية التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من وضع إنساني كارثي، في ظل التضييق عليهم.

12 ساعه الحدود الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

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