سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 28-10-2023

يقدم "موقع صدي البلد" تقريرا حول سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية ، وجاءت الاسعار كالتالي:-

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.44 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.44 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع