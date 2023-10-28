جيش الاحتلال: تحقيق الأهداف في حرب غزة يتطلب عملية برية

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن تحقيق أهداف حرب إسرائيل في غزة؛ يتطلب عملية برية، لافتًا إلى أن الكيان الصهيوني لا يمكنه تدمير حماس دون الدخول إلى غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف هاليفي، أن الاحتلال قتل المئات من حماس، ودمر بنيتهم التحتية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتقدم إلى المرحلة الثانية من حربها في غزة.

وتابع قوله: "أهداف الحرب تتطلب الدخول البري. لا إنجازات دون مخاطر، ولا نصر دون دفع الثمن”، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر سوى الدخول إلى غزة بقوة كبيرة.

وزعم أن العمليات البرية “تخدم جميع أهداف الحرب”، مضيفًا أن إعادة الأسرى "جهد وطني ذو أهمية قصوى".

وواصل حديثه: إن “حماس تحتجز الآن الأبرياء والأطفال والنساء والرجال وكبار السن”، مستطردًا “سنفعل كل شيء من أجل النجاح في هذا الجهد”.

واختتم هاليفي تصريحاته: “لقد وضعنا أهدافا واضحة، والطريق سيكون طويلا… سنقاتل بتصميم، وسننتصر”.