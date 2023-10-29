عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الليلة..أمسية شعرية تضامنا مع أهالي غزة بقصر ثقافة بني سويف

صدى البلد

ينظم  نادي الأدب المركزي  الأمسية الشعرية لشعراء وأدباء أندية الأدب  ببيوت وقصور  الثقافة علي مستوي  المحافظة  وذلك في السادسة من مساء اليوم  الأحد 30 أكتوبر الجاري وذلك بقصر ثقافة بني سويف.

يأتي ذلك تحت رعاية الفنان الدكتور أحمد خليفة وكيل وزارة الثقافة ببني سويف  ، و برئاسة الشاعر والأديب مجدي صالح رئيس نادي الأدب المركزي  بالمحافظة   وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق 

بنى سويف .. 200 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز وأنشطة تجارية مختلفة

بني سويف.. تشغيل محطة مياه أبوسليم وعودة الخدمة تدريجيا


وتتضمن الأمسية الشعرية، إطلالة على دور الشعراء في القضية الفلسطينية، وكيف عبر الشعراء عن مأساة الشعب الفلسطيني وما تعرض له من مجازر ومحاولات للتهجير والشتات. 

يشار إلى أن الأمسية الشعرية التي ينظمها نادي الأدب المركزي ببني سويف  تأتي  في إطار الفعاليات  الشعرية  للتعبير عن  التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ، ورفض العدوان الإسرائيلي علي أهالي غزة.

 

أحمد خليفة اهالي غزة الشعب الفلسطيني الشقيق الشعب الفلسطيني انشطة تجارية القضية الفلسطيني القضية الفلسطينية وكيل وزارة الثقافة وزارة الثقافة وزارة الثقاف وزارة الثق مستوى المحافظة محافظة وكيل وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاردها فى شيراتون .. صاحب محل سيارات ينهش جسد سيدة أجنبية

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

جيش الاحتـ ـلال: تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا في غزة

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

ظهرت بملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

8 جنيهات دفعة واحدة.. تطور جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

بعد سيول الأمس وحادث طريق الإسكندرية| الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

موضوعات متعلقة

بني سويف.. تشغيل محطة مياه أبوسليم وعودة الخدمة تدريجيا

ترشيحاتنا

غطاء لفضائح جماعية يعيقنا عن توثيق الجرائم في غزة.. العفو الدولية تندد بقطع الإنترنت

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي أوقف خطط غزو واسع النطاق في غزة

ارتفاع عدد ضحايا المنزل المُنهار بسوهاج إلى 5 جثث و4 مصابين

بعد الهجوم عليه.. نتنياهو يعتذر: أخطأت وأدعم الأجهزة الأمنية

أول تعليق من جيش الاحتلال على تغريدة نتنياهو بشأن هجوم حماس

وزير الري: مصر تعوض عجزها المائي الكبير بإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع المساعدات عقاب جماعي للشعب.. رسالة أنجلينا جولي بشأن حرب غزة وإسرائيل

بدون أي أضرار.. طبيبة تكسف بديل مكعبات مرق الدجاج المنتشرة بالأسواق

شكلها متغير.. شاهد أبرز إطلالات ياسمين عز بالسوشيال ميديا

إسرائيل تهدد أغنى رجل في العالم..أراد إغاثة غزة بتوصيل الإنترنت والاحتلال يرد ببجاحة

فيديو

الخطة ليست فلسطين فقط.. نتنياهو يوجه رسالة لمواطني إسرائيل المسلمين| فيديو

سيارات متفحمة وجثامين.. شاهد آثار حادث طريق إسكندرية «فيديوجراف»

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ