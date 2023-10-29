الليلة..أمسية شعرية تضامنا مع أهالي غزة بقصر ثقافة بني سويف

ينظم نادي الأدب المركزي الأمسية الشعرية لشعراء وأدباء أندية الأدب ببيوت وقصور الثقافة علي مستوي المحافظة وذلك في السادسة من مساء اليوم الأحد 30 أكتوبر الجاري وذلك بقصر ثقافة بني سويف.

يأتي ذلك تحت رعاية الفنان الدكتور أحمد خليفة وكيل وزارة الثقافة ببني سويف ، و برئاسة الشاعر والأديب مجدي صالح رئيس نادي الأدب المركزي بالمحافظة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق



وتتضمن الأمسية الشعرية، إطلالة على دور الشعراء في القضية الفلسطينية، وكيف عبر الشعراء عن مأساة الشعب الفلسطيني وما تعرض له من مجازر ومحاولات للتهجير والشتات.

يشار إلى أن الأمسية الشعرية التي ينظمها نادي الأدب المركزي ببني سويف تأتي في إطار الفعاليات الشعرية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ، ورفض العدوان الإسرائيلي علي أهالي غزة.



