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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخف دم فيهم.. صدمة بعد رحيل بطل مسلسل Friends عن عمر 54 عاما

صدى البلد

أعلنت شرطة لوس أنجلوس منذ قليل وفاة بطل مسلسل Friends الشهير بشكل مفاجيء عن عمر يناهز ٥٤ عاما وهو في منزله. 

 

عثر على ماثيو بيري الذي كان يلعب شخصية تشاندلر بينج في مسلسل Friends الشهير وحصل على العداد من الجوائز متوفيا في حمام منزله. 

اشتهر ماثيو بيري بلعب دور تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي  الناجح الذي استمر من عام 1994 إلى عام 2004. 

 

كما لعب ماثيو بيري دور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Studio 60 on the Sunset Strip" وشارك في عدد من الأفلام السينمائية منها "Fools Rush In" و"Almost Heroes" و"17 Again".
 

يعد خبر رحيل ماثيو بيري صدمة للوسط الفني في هوليوود بعدما تحسنت أحواله كثيرا في الفترة الماضية ونشر مذكراته عن قصة حياته التي لاقت نجاحا وانتشارا كبيرا. 

 

 

شهدت مسيرة حياة ماثيو بيري العديد من التقلبات المؤسفة لأنه وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مسلسل Friends إلا أن الإدمان عرف طريقه وكان سبيله الوحيد للخروج من حالات الاكتئاب التي كان يتعرض لها. 

 

كسب ماثيو بيري أموالا طائلة بعد نجاح مسلسل Friends، وظهر في حلقة لم الشمل مع أصدقائه منذ حوالي عامين وكان يتطلع إلى المستقبل. 

 

لم تحدد الشرطة ولا الجهة الصحية سبب وفاة ماثيو بيري حتى الآن لكن تم إعلان وفاته بعدما رفض جسده الاستجابة لمحاولة إنعاشه. 

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