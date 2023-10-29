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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 34 ساعة من العزلة| ماذا حدث لـ قطاع غزة خلال هذه المدة؟

صدى البلد

سويت أحياء بأكملها بالأرض في قطاع غزة، حيث وقع عشرات من القتلى والمصابين وسط قصف ليلي عنيف لم يتوقف، هذا ما كشفته مقاطع فيديو نشرها غزيون عن هول ما عاشوه خلال انقطاع الإنترنت والاتصال عنهم لأكثر من 34 ساعة.

وقضوا هذه الساعات بعزلة كاملة عن العالم، وخلال فترة انقطاع الاتصالات لم توجد وسيلة لتبليغ طواقم الإسعاف عن الإصابات، ولا طريقة للاستغاثة أو طلب النجدة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.
 

والدفاع المدني لم تصله أيضًا أي بلاغات، واعتمد على أصوات القصف والانفجارات ليتوجه من أجل الإغاثة.
 

وفي السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، تلقيه تهديدات شديدة اللهجة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس قبل تعرضه للقصف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، عن انقطاعه الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وكافة الطواقم العاملة في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل، بحسب الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الفلسطيني على فيسبوك.

قطاع غزة انقطاع الإنترنت القصف فضائية العربية توك شو صدى البلد

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