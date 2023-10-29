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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.. منح للتدريب على إقامة المشروعات للشباب بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

تعلن محافظة المنيا فتح باب التقدم للحصول على منح التأهيل والتدريب على إقامة وإدارة المشروعات في الفترة من الأربعاء المقبل ، ولمدة أسبوعين من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة في ريادة الأعمال بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وإشراف وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومديرية العمل والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا.

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وقالت داليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، إن البرامج المقدمة تشمل برنامج حدد فكرة مشروع وبرنامج اعرف قدراتك ونمى مهاراتك وبرنامج ابدأ مشروعك وبرامج (التسويق ـ التخطيط ـ الادارة المالية) وهى برامج موجهة لأصحاب المشروعات المتعثرة لمساعدتهم في الخروج من حالة التعثر وإعادة نمو وتنمية مشروعاتهم.

وأشار إلى أن المتقدم للتدريب يجب أن يتوافر به عدة شروط منها الإقامة بمحافظة المنيا والحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط والرغبة فى إقامة أو تطوير مشروع خاص وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً وألا يزيد عن 45 عاماً.

وأضافت أنه على من تنطبق عليه الشروط ويرغب الحصول على منحة التدريب ارسال بياناته عبر الواتس اب الخاص بإدارة خدمة المواطنين رقم 01100585052. 

إدارة المشروعات أسامة القاضي محافظ المنيا إقامة المشروعات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات تنمية المشروعات الصغيرة حقوق الإنسان لمشروعات الصغيرة

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