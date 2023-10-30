عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل قوات الاحتـ.لال

صدى البلد

اعترفت صحيفة هيل الاميريكية، بفشل قوات الاحتلال الاسرائيلي في حربها الاخيرة على غ..زة وأكدت أن قوات الاحتلال لم تكن مستعدة لحرب شاملة .

صحيفة امريكية تعترف بعار اسرائيل 

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية: تفتقر إسرائيل إلى العمق الاستراتيجي، كونها من أصغر الدول في المنطقة ولها جيران معادون ورافضون لما تقوم به .

وذكرت أن لدى الكيان الاحتلالي، تسع محطات للطاقة، تم تعطيل ثاني أكبرها بسبب صواريخ حماس، ما يقول إن المزيد من الأضرار التي لحقت بإنتاج الكهرباء في إسرائيل من شأنه أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي تضرر بشدة بالفعل مع قيام إسرائيل بتعبئة 8 في المائة من قوتها العاملة، وتشريد 200 ألف من سكانها البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، وخسارة الاستثمارات وعائدات السياحة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

احتلال الاسرائيلي العمق الاستراتيجي صواريخ حماس صحيفة أمريكية صحيفة ذا هيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

موضوعات متعلقة

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

بسبب هاشتاج starlinkforgaza.. إيلون ماسك يتعهد بحل أزمة قطع الاتصال والانترنت عن غــ زة

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

حفلة طلاب صاخبة.. الداخلية تكشف حقيقة قصة فيلا أبو رواش بالمنصورية

فيديوجراف.. نبوءة يهوه.. ما هي النبوءة التي دعا نتنياهو مواطنيه لتحقيقها ؟

حلق في منطقة غريبة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل على التيك توك

10 أضعاف المعلن.. صلاح يدعم ضـحايا غزة بمبلغ فلكي

لم يذكر فلسطين .. فيديو مضلل للاعب محمد صلاح يجعله في مرمى النقد

ترشيحاتنا

بحوزتهم مليون ونصف دولار.. سقوط أخطر عصابة لتزييف العملات الأجنبية بالقاهرة

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل قوات الاحتـ.لال

جبالي للنواب: سيتم تطبيق اللائحة بحذافيرها على أي نائب يخرج عن النص

حقيقة اعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية

الانفصال ليس خيارا.. حاكم كاليفورنيا يؤكد أهمية العلاقات الصينية الأمريكية

ربة منزل تتعرض للضرب على يد عائلة طليقها بحلوان.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافي

هل شرب كميات أقل من الماء في الشتاء يسبب حصوات الكلى؟ تفاصيل صادمة

تسبب الموت فورا .. تحذير من سمكة تشبه البساريا تنتشر بالأسواق

طريقة عمل فطير الجلاش السريع| بمذاق لا يقاوم

فيديو

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ