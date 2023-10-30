لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل قوات الاحتـ.لال

اعترفت صحيفة هيل الاميريكية، بفشل قوات الاحتلال الاسرائيلي في حربها الاخيرة على غ..زة وأكدت أن قوات الاحتلال لم تكن مستعدة لحرب شاملة .

صحيفة امريكية تعترف بعار اسرائيل

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية: تفتقر إسرائيل إلى العمق الاستراتيجي، كونها من أصغر الدول في المنطقة ولها جيران معادون ورافضون لما تقوم به .

وذكرت أن لدى الكيان الاحتلالي، تسع محطات للطاقة، تم تعطيل ثاني أكبرها بسبب صواريخ حماس، ما يقول إن المزيد من الأضرار التي لحقت بإنتاج الكهرباء في إسرائيل من شأنه أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي تضرر بشدة بالفعل مع قيام إسرائيل بتعبئة 8 في المائة من قوتها العاملة، وتشريد 200 ألف من سكانها البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، وخسارة الاستثمارات وعائدات السياحة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.