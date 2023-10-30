إسرائيل تكشف أسباب موافقتها على زيارة مسؤول من الأمم المتحدة

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على وصول منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، لزيارة إسرائيل.

وقال الوزارة الإسرائيلية في بيان بحسب “صحيفة ”يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه تمت الموافقة على الزيارة المذكورة بناء على طلب دول أخرى بغرض تشجيع مغادرة المواطنين الأجانب من قطاع غزة".

وقالت الوزارة الإسرائيلية في بيان: “إن إسرائيل أعربت عن خيبة أملها الشديدة إزاء سلوك هيئات الأمم المتحدة وتصريحات قادتها”.

وأضافت “بناءً على ذلك، سيتم فحص كل حالة دخول لموظف تابع للأمم المتحدة إلى إسرائيل على أساس حيثياتها”.