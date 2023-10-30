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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبابات إسرائيلية تتوغل في قطاع غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن دبابات إسرائيلية توغلت إلى منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وتحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية قطع شارع صلاح الدين لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

ومنذ وقت قليل، قالت مصادر إسرائيلية، إن 3 صواريخ سقطوا في بلدة نتيفوت بالنقب من نحو 30 صاروخا أطلق من غزة في الدفعة الأخيرة.

كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف نتيفوت وغلاف غزة بنحو 40 صاروخا في الدفعة الأخيرة.

هذا وقد دوت صفارات الإنذار في بلدة نتيفوت شرق غزة وجميع البلدات حولها في النقب وغلاف غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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