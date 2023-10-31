البورصات العربية اليوم.. ارتداد جماعي لأسواق الخليج بدعم من نتائج أعمال الشركات.. والسبعيني المصري يرتفع للجلسة 16 على التوالي

• الثلاثيني المصري يغلق فوق 23400 نقطة لأول مرة في تاريخه

• السوق السعودي يسجل أدنى إغلاق أسبوعي في 7 أشهر

• مؤشر الكويت الأول يرتد من أدنى مستوياته في نحو عامين

• مؤشر فوتسي أبوظبي يرتد من أدنى مستوياته في أكثر من عام

تباين أداء أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 30 أكتوبر 2023، وقادت البورصة المصرية والسعودية ارتفاعات البورصات العربية وشهدت بورصات الكويت والإمارات وقطر صعود أيضا.

السوق السعودي:

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.5% في جلسة الإثنين ليواصل ارتداده للجلسة الثانية على التوالي وسط سيولة ضعيفة نسبياً بلغت 4.9 مليار ريال وارتفاع 156 سهماً من أصل 230 شركة مدرجة.

وتزامنت هذه المكاسب مع انتقال تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات وتجاهل التداعيات المحتملة لحرب غزة، وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهمي الراجحي وstc بنسبة 0.3% و0.7% على التوالي.

كما ارتفع سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 5.5% في جلسة الإثنين عقب ارتفاعه بأكثر من 6% في جلسة الأحد ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو شهرين.

وجاءت هذه المكاسب بعد إعلان الشركة عن نمو أرباحها الصافية بنسبة 30% على أساس سنوي بالربع الثالث بالإضافة إلى قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.17 ريال لكل سهم عن الفترة ذاتها .

كما قفز سهم الصناعات الكهربائية بأكثر من 9% لأعلى مستوياته في شهر بعد إعلان الشركة عن نمو أرباحها الصافية بنسبة 139% على أساس سنوي لتصل إلى 56 مليون ريال في فترة الربع الثالث من العام الحالي.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في يوم الإثنين لتبلغ القيمة السوقية نحو 1596.7 مليار جنيه وسط سيولة نشطة وصلت إلى 5 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 1.5% ليغلق فوق مستويات 23400 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم من ارتفاع سهم الشرقية للدخان بنحو 12% لعلى مستوياته منذ مارس 2018،

وجاءت هذه المكاسب الكبيرة للسهم بسبب التوقعات بارتفاع أسعار السجائر بعد تعديل قانون القيمة المضافة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.3% مسجلاً مكاسباً للجلسة 16 على التوالي ومحققاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

وأظهرت البيانات تسجيل الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 57 و168 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي بيع للمصريين بقيمة 225 مليون جنيه.

الأسواق الخليجية الأخرى :

أغلقت أسواق الخليج على مكاسب اليوم الإثنين مع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإبقاء معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع الفدرالي يوم الأربعاء المقبل.

وارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 2% ليرتد من أدنى مستوياته في نحو عامين بدعم من ارتفاع أغلب القياديات وتحقيق سهمي زين وأجيليتي مكاسب بنحو 3.5% و3.8% على التوالي.

كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو 1.7% ليواصل ارتداده للجلسة الثانية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي البنك التجاري وأوريدو بنسبة 4.5% و4.7% على التوالي.

وأعلنت شركة أورويدو بعد الجلسة عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 49% لتصل إلى 869 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.9% ليرتد من أدنى مستوياته في أكثر من عام بدعم من مكاسب سهمي الدار العقارية وملتيبلاي بنسبة 1.2% و2.2% على التوالي.

وأعلنت شركة الدار العقارية اليوم عن نمو أرباحها الصافية بنسبة 34% في الشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 2.7 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 1.4% بدعم من مكاسب سهمي إعمار العقارية وسالك بنسبة 2.8% و5.6% على التوالي.