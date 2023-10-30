عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خرجت من الفرح على المستشفى.. إيناس عز الدين تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

كشفت الفنان إيناس عز الدين تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد دخوله العناية المركزة.

 

وقالت إيناس عز الدين في تصريح خاص لصدى البلد": والدي يعاني من كسور في الشريان التاجي وكان يحتاج لدعامات وهو في العناية المركزة وسيرتبط خروجه منها بتعليمات الطبيب".

txt

بعد صورهما المثيرة للجدل.. طليق غادة عبد الرازق يكشف حقيقة ارتباطه بهذه الفتاة

أضافت: انا كنت في حفل زفاف ابنه الإعلامي طارق علام واتفاجأت بالخبر وخرجت من الفرح على المستشفى ، كنت بموت من الرعب".

 

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تدعو فيه لوالدها الذى تعرض الى وعكة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى. 

 

وقالت إيناس عز الدين: دعواتكم لأبى الآن فى غرفة العمليات اللهم اشفيه فانك انت الشافى.

 

وكانت الفنانة إيناس عز الدين، قد احتفلت بانطلاق أولى حلقات برنامجها الجديد «أسرار وحكايات».

 

وكشفت إيناس عزالدين، أن البرنامج تدور فكرته فى إطار متنوع شامل ما بين الفني والثقافي والاجتماعي التنويري حول المشاكل التى تتعرض لها أغلب الأسر المصرية والعربية.

 

وتناولت إيناس عز الدين، فى أولى حلقات برنامجها «أسرار وحكايات»، عدة قضايا مجتمعية مهمة منها من السبب فى الطلاق هل الرجل أم المرأة؟

 

«أسرار وحكايات» برنامج منوعات شامل تقدمه الفنانة إيناس عز الدين، ويعرض أسبوعيا كل خميس على قناة "الشمس، فى تمام الساعة 2 ظهرا.

 

أعمال إيناس عز الدين

على صعيد آخر، تستعد إيناس عز الدين، لتصوير مسلسلها الجديد "توحة" والذي سينطلق خلال الأسبوع المقبل، ويشارك فى بطولته كل من علا غانم، محمد نجاتي، أحمد صيام، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، عابد عنان، ريم أحمد، دنيا المصري، فريال يوسف، حسن عيد، مي القاضي، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

ايناس عز الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

الحلم أصبح حقيقة.. اقتنى سيارة أحلامك بعد تفعيل مبادرة المصريين بالخارج

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

بعد صورهما المثيرة للجدل.. طليق غادة عبد الرازق يكشف حقيقة ارتباطه بهذه الفتاة

فستانها قصير.. صاحب محل السيارات لامس مواطن عفة ضحيته ونزع ملابسها بالشارع

طيران الاحتلال يقصف المستشفى التركى فى قطاع غزة

موضوعات متعلقة

اليوم.. برنامج في المساء مع قصواء يستضيف أبطال وصناع فيلم وداعا جوليا

صوت وصورة الحلقة 13.. وقوع خلاف بين نجلاء بدر وناردين فرج

لدعم قضية أشقائنا في غزة.. نسمة حركي تطرح أغنية "من قلب فلسطين"

سقطت ملايين الأرواح .. حميد الشاعري يدعم شعب فلسطين ضد جيش الاحتلال

شو ذنب الطفولة .. راغب علامة يهاجم جيش الاحتلال بسبب مجازر غزة

أحمد حلمي ضيف محمود سعد في هذا الموعد

أخبار الفن.. أحمد عز يتبرع لأهالي فلسطين بمبلغ ضخم وتهديد لريهام حجاج

هنا الزاهد تستأنف تصوير مسلسل إقامة جبرية

ترشيحاتنا

الرئاسة 2024.. الهيئة الوطنية: الانتخابات بالخارج بإشراف أعضاء السلك الدبلوماسي

الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا

بإعفاء ضريبي كامل.. تفاصيل أول مشروع قانون لطرح 152 فرصة استثمارية

بعد نزوحهم من شمال غزة.. استشهاد 14 فلسطينيا وسط القطاع بسبب القصف الإسرائيلي

حركة حماس تعلن ثمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

ضربات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طبيب هندي يضرب مريضًا بشدة.. والسر مفأجاة

محمد يوسف الجندي انشأ جمهورية زفتى مستقلة عن مصر للضغط على الانجليز ..ماقصته؟

كانوا نائمين..فيديو مؤلم لشباب يحملون أطفال فلسطين بعد قصف غزة

بعد فستانها الأخير.. 10 صور آثارت الجدل لياسمين صبري| شاهد

فيديو

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

أنت السبب في خراب بيتي .. زوجة الشاعر أمير طعيمة تهاجم الفنان أكرم حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ