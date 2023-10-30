خرجت من الفرح على المستشفى.. إيناس عز الدين تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

كشفت الفنان إيناس عز الدين تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد دخوله العناية المركزة.

وقالت إيناس عز الدين في تصريح خاص لصدى البلد": والدي يعاني من كسور في الشريان التاجي وكان يحتاج لدعامات وهو في العناية المركزة وسيرتبط خروجه منها بتعليمات الطبيب".

أضافت: انا كنت في حفل زفاف ابنه الإعلامي طارق علام واتفاجأت بالخبر وخرجت من الفرح على المستشفى ، كنت بموت من الرعب".

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تدعو فيه لوالدها الذى تعرض الى وعكة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى.

وقالت إيناس عز الدين: دعواتكم لأبى الآن فى غرفة العمليات اللهم اشفيه فانك انت الشافى.

وكانت الفنانة إيناس عز الدين، قد احتفلت بانطلاق أولى حلقات برنامجها الجديد «أسرار وحكايات».

وكشفت إيناس عزالدين، أن البرنامج تدور فكرته فى إطار متنوع شامل ما بين الفني والثقافي والاجتماعي التنويري حول المشاكل التى تتعرض لها أغلب الأسر المصرية والعربية.

وتناولت إيناس عز الدين، فى أولى حلقات برنامجها «أسرار وحكايات»، عدة قضايا مجتمعية مهمة منها من السبب فى الطلاق هل الرجل أم المرأة؟

«أسرار وحكايات» برنامج منوعات شامل تقدمه الفنانة إيناس عز الدين، ويعرض أسبوعيا كل خميس على قناة "الشمس، فى تمام الساعة 2 ظهرا.

أعمال إيناس عز الدين

على صعيد آخر، تستعد إيناس عز الدين، لتصوير مسلسلها الجديد "توحة" والذي سينطلق خلال الأسبوع المقبل، ويشارك فى بطولته كل من علا غانم، محمد نجاتي، أحمد صيام، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، عابد عنان، ريم أحمد، دنيا المصري، فريال يوسف، حسن عيد، مي القاضي، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.