موجز السوشيال| أحمد موسى ينتقد تصريحات حمدين صباحي.. وفرج عامر يكشف عن أفضل مهاجم بمصر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

وجه الإعلامي أحمد موسى، رداً على تصريحات حمدين صباحي خلال مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، والذي يطالب من خلالها بتأمين المساعدات المصرية التي تدخل لغزة من خلال الجيش المصري، ومنع الدول المدعمة للعدوان من قناة السويس، وطرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري وما إلى ذلك.

وكتب: “‏قناة السويس العبور فيها للعالم وهي ممر ملاحي عالمي تنظمه اتفاقية القسطنطينية، وتمنع المرور فقط لسفن دولة تكون في حالة حرب مع مصر أو سفن تشكل تهديدا لامن وسلامة الدولة او تحمل مواد خطرة .لا يصح لاحد الحديث في مثل هذه الامور وعليهم قراءة القوانين المنظمة لحركة الملاحة في القناة”.

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “سيظل حسام حسن لاعب سموحة من افضل مهاجمي الكرة في مصر ، للاسف ليس حظة مثل مهارته”.

هنأ مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك مؤمن زكريا، صورة تجمعه بـ محمود الخطيب، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: “كل سنة وحضرتك طيب”.