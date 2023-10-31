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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب صن داونز: لا أعرف سبب شكاوى الأهلي المتكررة

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تعليق موكوينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي علي الشكاوى المتكررة من الاهلي من التحكيم الأفريقي.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "موكوينا مدرب صن داونز: لا أعرف سبب الشكاوى المتكررة من الأهلي.. كنا الأفضل تماما في لقاء الذهاب وأضعنا عدد كبير من الفرص والفوز مستحق".

 

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، غدا الأربعاء، في تمام الثامنة مساءً، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.


وخسر الأهلي أمام صن داونز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، الأحد الماضي.

كان الأهلي حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد التعادل مع سيمبا التنزاني 3-3، مستفيدا من أفضلية التسجيل خارج الأرض، بينما تغلب صن داونز على بترو أتلتيكو الأنجولي 2-0 بمجموع المباراتين.

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