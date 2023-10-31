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رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تسعى أن يكون السلام سائدا في المنطقة كلها

الدكتور ضياء رشوان،
الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات: “ زملائي من الإعلام الغربي والشرقي موجودون هنا معنا وهذا الإعلام إعلام مهني وذو ضمير، وهذا الإعلام بالرغم من تأثر مراكزه فى العواصم الغربية بكثير، إلا أنه سوف يطور من الصورة الذى يظهرها فيما يحدث فى غزة”.

 

وأضاف خلال كلمته اليوم: “هناك صور تصدم الناس وأى مشاعر إنسانية يبرزها الإعلام كله، ومنها الإعلام الغربي، ولقد رأوا ما أفزعهم فيما يحدث في غزة، وسلطة الاحتلال تمنع أى وسائل إعلام داخل قطاع غزة، وبالتالي أقول إن الإعلام الغربي يشعر معنا وبعضه متمركز فى إسرائيل ومصر ولبنان يستطيع أن يري الحقيقة، ونريد منهم انحيازا للقانون الدولي والصورة التي يراها”.

 

وتابع: "إذا كان هذا الحق الدفاع عن النفس، فكيف وأين سينتهي حق الدفاع عن النفس، هل هذا الق.تل الجماعي الذى يحدث للنساء هو حق عن النفس؟، و السلام ليس معناه أن مصر تؤيد الاحتلال، والرئيس السيسي أسمى القضية الفلسطينية كما كانت دائما تسمي فى مصر قضية القضايا".

 

وأشار: “كل الحروب منذ عام 48 كانت من هذه الناحية وكانت مشتبكة مع القضية الفلسطينية، واحترام مصر على السلام يعني أنها تسعى أن يكون السلام سائدا فى المنطقة كلها ولكن لا أن يكون سلاما شكليا بل قائما على العدل وشاملا”.

الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان قطاع غزة

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